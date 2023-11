Marcos Leonardo è ancora un obiettivo per la Roma, trattato a lungo la scorsa estate, l’attaccante brasiliano del Santos resta in cima alla lista dei desideri del club giallorosso. Dopo la chiusura dell’ultima finestra di calciomercato, Pinto aveva esplicitamente dichiarato che il giocatore restava un obiettivo e che continuavano a seguirlo da mesi.

Calciomercato Roma, le parole di Rafaela Pimenta

In queste ultime ore, la questione è tornata a galla per la Roma e Rafaela Pimenta ha parlato così del possibile sbarco in Europa del centravanti: “Poteva essere ceduto già nella precedente finestra di calciomercato, ma la situazione in casa Santos era molto particolare. Andarsene non era la cosa giusta da fare, voleva continuare a dare una mano alla squadra fino alla fine del campionato. Ora però è arrivato il momento del trasferimento. Il momento arriverà quest’inverno perché il ragazzo vuole vivere un’esperienza europea“.