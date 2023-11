Marcos Leonardo che in estate è stato molto vicino ai giallorossi ora è corteggiato dalle big di Spagna e Inghilterra che per ora non hanno ancora presentato offerte al calciatore brasiliano.

Roma, Marcos Leonardo la situazione

il Santos è salito in 14° posizione grazie principalmente ai gol di Marcos Leonardo che vanta tredici gol in questa stagione. Il calciatore che è stato fortemente cercato dai giallorossi, con cui alla fine non si è concretizzato nulla ,per vie delle offerte che non ritenute valide dai dirigenti dei bianconeri. Ora sulle tracce del brasiliano ci sono Newcastle e Real Madrid che non hanno ancora presentato offerte concrete al club brasiliano. In ogni caso il calciatore brasiliano ha manifestato la sua volontà di partecipare alle Olimpiadi di Parigi in caso di qualificazione della propria nazionale.