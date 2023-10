Il caso Marcos Leonardo sembra essere lontano dalla parola fine. Dopo averlo seguito per quasi tutta l’estate e con la voglia di riprovarci a gennaio, la Roma potrebbe vederselo clamorosamente sfumare. Secondo Il Romanista, il motivo principale potrebbe riguardare la folta concorrenza che si è affacciata nelle ultime settimane sul giocatore.

Un club italiano piomba sul brasiliano

Il talento brasiliano piace molto ai club inglesi e soprattutto all’Eintracht Francoforte in Germania. In Italia, però, non c’è solo la Roma sul giocatore. Per ringiovanire sempre di più il proprio attacco, infatti, avrebbe avviato i primi contatti con il Santos il Milan per provare a portare Marcos Leonardo sotto la gestione di Pioli.