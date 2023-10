Intervenuto a Cusano Italia TV durante la trasmissione “Cose di Calcio”, Andrea Ranocchia, ex difensore e capitano dell’Inter, ha parlato del trasferimento di Lukaku alla Roma e del possibile arrivo di Conte nella Capitale.

Ranocchia: “Non mi aspettavo Lukaku alla Roma”

Lukaku? “Lukaku non pensavo andasse alla Roma. Non so proprio cosa sia successo, gli volevano tutti bene e conosceva l’ambiente. Sinceramente non me lo aspettavo. Alla Roma si è subito ambientato bene e nonostante il suo fisico ci metta un po’ a trovare la forma sta avendo delle buone prestazioni. Se sono deluso da interista? Sì ma ormai il calcio è così, non ci sono più le bandiere e contano molte altre cose oltre l’affetto sportivo. Mi dispiace perché è un giocatore forte ma l’Inter è corsa ai ripari in maniera ottima”.

Conte alla Roma? “È perfetto per le prime cinque squadre del campionato italiano, se ha una buona rosa riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore e lo sa valorizzare. Tira fuori tutto in ogni stagione, per ogni calciatore averlo è eccezionale, ma forse dopo due-tre anni bisogna cambiare”.