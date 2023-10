Nella sua esperienza in nerazzurro, Joaquin Correa non ha mai ricevuto grandi attestati di stima da parte dei suoi tifosi, che lo hanno visto lasciare Milano in direzione Marsiglia nell’ultima sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo.

Brutto inizio per Correa, tornerà a Giugno?

In seguito alle deludenti stagioni con l’Inter, il Tucu era pronto a intraprendere una nuova avventura lontano da Milano, e il Marsiglia ha deciso di puntarci, ma l’attaccante argentino non sta ripagando la fiducia del club.

La formula con cui il giocatore è sbarcato in Francia è un prestito oneroso da 2 mln con un diritto di riscatto fisato a 10 mln, che diventa obbligo nel caso in cui l’OM riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League, ma al momento il giocatore non sta convincendo la dirigenza, che difficilmente pagherà il riscatto se il club non dovesse qualificarsi nella massima competizione europea, e ad oggi i francesi non stanno giocando un ottimo campionato, con soli 9 punti in 7 partite e una media punti non da Champions.