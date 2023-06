Calciomercato Roma, Pinto molla il centrocampista: ha scelto il nord

Chiusa definitivamente la trattativa per Davide Frattesi

La Roma e Tiago Pinto mollano definitivamente Davide Frattesi. Il giocatore del Sassuolo ci era rimasto male del mancato passaggio ai giallorossi, la stagione scorsa, perciò ha optato per il clima freddo del nord. Mourinho sa benissimo che si può giocare a pallone anche senza Frattesi, perciò incaricherà Pinto di trovare profili migliori. Lo stesso giocatore in un’intervista ha dichiarato di aver scelto la squadra del futuro, facendosi scappare un piccolo commento su Barella, compagno, per il momento, di nazionale.

Calciomercato Roma, Frattesi chiude le porte ai giallorossi

Il centrocampista del Sassuolo risponde cosi sul suo futuro. Ecco le parole di Frattesi: “Ho già scelto la mia prossima squadra. Io con Scamacca alla Roma? No, ho imparato a ragionare con il cervello. Cerco di essere lucido nelle scelte e nella gestione delle emozioni. Io e Barella insieme? Si può fare”.