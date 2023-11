La Roma è in cerca di un difensore visto le complicanze di Smalling, per questo a gennaio è pronta a muoversi ed ha messo nel mirino Van Breemen del Basilea. Il club svizzero chiede una cifra di circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Calciomercato Roma, il piano per Van Breemen

I giallorossi sono interessati al giocatore, ma non è ancora pronta a spendere una cifra così alta. Il club capitolino potrebbe tentare di abbassare la richiesta del Basilea inserendo nella trattativa qualche contropartita tecnica, come ad esempio il centrocampista Ebrima Darboe, classe 2002.

Su Van Breemen è interessata anche la Juventus. Il club bianconero ha già sondato il terreno con il club svizzero, ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.