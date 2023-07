Calciomercato Roma, Ranieri pesca nella Capitale | I dettagli

Di rientro dal prestito che lo ha visto coinvolto nella retrocessione in Serie B con lo Spezia, Eldor Shomurodov vorrebbe giocarsi le proprie carte nella Roma nonostante le tante voci di mercato per l’attacco dei giallorossi e, cosa non da poco, la mancata fiducia postagli da José Mourinho che continua a non vederlo come parte del progetto capitolino.

Calciomercato Roma, Shomurodov esubero da piazzare: su di lui il Cagliari

Il Cagliari neopromosso in A, cerca due attaccanti per accontentare mister Claudio Ranieri e rinforzare la rosa dei rossoblù. Il nome nuovo sondato dal direttore sportivo veronese Nereo Bonato, come scrive l’edizione online del quotidiano sportivo sulla propria pagina di calciomercato, è quello di Eldor Shomurodov. L’ultima stagione di Shomurodov è stata divisa tra Roma e Spezia, dove ha trascorso in prestito gli ultimi 6 mesi non riuscendo a salvare i liguri dalla retrocessione.