Calciomercato Roma, dalla Spagna: il Real Madrid vuole un gioiello giallorosso

La Roma è alle prese alcuni rinnovi spinosi, la dirigenza dovrà essere brava a confermare il gruppo che sino ad ora ha disputato un ottimo inizio di stagione.

È iniziata in maniera più che positiva la stagione della Roma, oltre al campionato i giallorossi hanno ipotecato il passaggio del turno in europa league con largo anticipo. Tra i giocatori impiegati in Europa League, chi ha sfruttato appieno l’occasione per mettersi in mostra è stato Riccardo Calfiori, terzino sinistro del 2002 che Fonseca ha da subito promosso a vice Spinazzola sulla fascia sinistra.

La situazione di Calafiori non è delle più semplici, il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 e, tramite il proprio agente Mino Raiola, avrebbe chiesto il rinnovo di contratto con un sostanzioso aumento di stipendio che arriverebbe a 1 milione l’anno. La risposta della Roma è stata un netto rifiuto a certe cifre, ragione per cui diversi club di Serie A ed esteri si sono interessati al giocatore.

Tra questi club, secondo il portale spagnolo Todofichajes.com, ci sarebbe il Real Madrid che da tempo ha attuato una politica di ricerca dei migliori giovani al mondo. Dopo Vinicius, Rodrygo, Odeegard e altri fenomeni, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Calafiori che, a detta degli esperti, parrebbe un predestinato. A bloccare l’affare sarebbero i rapporti tra Mino Raiola e il Real Madrid, i blancos infatti hanno sempre rifiutato di trattare i giocatori della scuderia del potente agente italo-olandese.