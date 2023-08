Calciomercato Roma, Renato Sanches in arrivo: c’è l’accordo sulla formula

La Roma sta per mettere a segno un altro grande acquisto per il centrocampo. Continua la trattativa che porta a Renato Sanches del PSG ma finalmente sembra essere arrivata la svolta. Il portoghese vuole andare nella Capitale ed essere allenato da Mourinho.

Le cifre dell’accordo

Secondo quanto riportato da SportMediaset, Sanches arriverà con un prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12. Il centrocampista dovrebbe arrivare in Italia già nelle prossime ore per poi effettuare le visite mediche e mettere la firma sul contratto. Intanto, Mourinho è in attesa di capire gli sviluppi sul fronte Matic.