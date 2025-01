Calciomercato Roma, Rensch è giallorosso l Le cifre dell’operazione

È fatta per Rensch alla Roma. La società capitolina – come riportato da Fabrizio Romano – ha chiuso l’operazione con l‘Ajax.

Rensch, le cifre dell’operazione

Il club olandese per il classe 2003 guadagnerà 6 mln, mentre per il difensore è previsto un contratto fino al 2029, non sono ancora chiaro invece, le cifre dell’ingaggio.

Così la Roma trova un difensore centrale, bravo tatticamente e duttile. Rensch, infatti, può giocare anche come terzino in entrambe le fasce.

L’arrivo dell’olandese a Trigoria è previsto domani. Una volta sbarcato a Roma, il calciatore svolgerà le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi per i prossimi quattro anni.