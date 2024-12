Calciomercato Roma, Shomurodov vicino all’addio

Con la vicina apertura del mercato i giallorossi pensano alla cessione degli esuberi. Infatti – come riportato da Gianlucadimarzio.com – l’avventura di Shomurodov alla Roma dovrebbe terminare già il prossimo gennaio. Inoltre, secondo le ultimi voci di mercato, l’uzbeko potrebbe tornare al Cagliari o invece proseguire la sua carriera all’Empoli.

Roma, Shomurodov ai margini del progetto

L’eventuale partenza del giocatore non è da escludere, considerando anche il poco spazio concesso dalla Roma. In questa stagione il classe ’95 ha collezionato solamente 13 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia, entrando molto spesso dalla panchina. Motivo per cui, una sua probabile cessione non peserebbe troppo nell’organico dei giallorossi.

Shomurodov, futuro in Serie A?

Nonostante il probabile addio ai giallorossi, l’attaccante – secondo le ultime voci – dovrebbe comunque rimanere nel campionato italiano e non è da escludere un suo ritorno al Cagliari – squadra in cui Shomurodov ha militato nel 2023 – considerando anche la fiducia riposta da Davide Nicola. In alternativa, il giocatore potrebbe passare all’Empoli, rimanendo comunque in Serie A.