Calciomercato Roma, Shomurodov vola da Ranieri | Cifre e dettagli

Aspettando uno tra Morata e Scamacca per l’attacco, la Roma continua a lavorare alle uscite, visto che sono tanti i calciatori da piazzare, tra cui Shomurodov, Vina e Villar.

Calciomercato Roma, altra cessione in vista

E proprio nelle prossime ore Tiago Pinto chiudere le cessioni per il centrocampista spagnolo(che tornerà in Liga) e per l’ex Genoa, che ha accettato di rimanere in serie A e sarà un nuovo attaccante di Claudio Ranieri. Come riportato da La Repubblica, il calciatore uzbeko è stato ceduto al Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, con il calciatore che nella giornata di martedì potrebbe svolgere le visite mediche.