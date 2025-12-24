Il calciomercato Roma entra nel vivo e la dirigenza spinge per portare in Serie A Giacomo Raspadori. In realtà ci sarebbe stata anche la prima offerta ufficiale dai giallorossi all’Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, sprint per Raspadori

La Roma ha già avviato la trattativa per prelevare Giacomo Raspadori da Madrid. La prima proposta verbale che gira sulla formula del prestito con diritto di riscatto è partita. Non sarà facile, ci vorranno giorni per arrivare al traguardo, che oggi è ancora lontano. La Roma ha intensificato i contatti per riportare in Italia l’ex attaccante di Napoli e Sassuolo.

Il primo colpo del mercato invernale della Roma è sempre più vicino. Tra Natale e Capodanno potrebbe arrivare la fumata bianca per Giacomo Raspadori. I contatti tra Roma e Atletico Madrid sono continui e le sensazioni sono positive, l’intesa è vicina. La Roma non ha intenzione di rallentare, continua il pressing, anche perché sull’attaccante ci sono altri club interessati da tutta Europa. Dopo Natale le due società puntano a definire l’accordo e la Roma è in pole per l’attaccante. La Roma propone un prestito con diritto di riscatto. anche per l’Atletico Madrid spinge per l’obbligo o per condizioni facili che lo facciano scattare.