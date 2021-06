Calciomercato Roma

Lorenzo Pellegrini e la Roma sembravano vicini alla separazione, ma nelle ultime settimane qualcosa è cambiato e il futuro del giocatore giallorosso subirà una svolta sotto l’ala di José Mourinho.

Calciomercato Roma, Mou blinda Pellegrini

Lorenzo Pellegrini andrà blindato, e la Roma ha paura di eventuali assalti delle pretendenti sul mercato che nelle ultime settimane sono aumentate sempre di più. Ecco che in questi ultimi giorni sta diventando sempre più prioritaria la questione relativa al rinnovo di contratto del capitano giallorosso.

A quanto pare le due parti che si sono già messe in contatto per trattare e definire gli ultimi dettagli che poi attenderanno soltanto la firma del giocatore che al momento è impegnato con la Nazionale di Mancini per gli Europei. Lorenzo Pellegrini andrà in scadenza con la Roma nel 2022, ma sono diversi giorni che si sta pensando ad un prolungamento fino al 2026: nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il suo agente Pocetta e il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto. L’agente del giocatore aveva avuto già altri incontri per piazzare il suo assistito lontano da Roma visto che la società sembrava disinteressata al futuro di Lorenzo. Adesso è la Roma che vorrebbe chiudere il prima possibile l’affare, con il centrocampista che avrà anche un piccolo adeguamento dello stipendio.