Calciomercato Roma, sirene inglesi per difensore: Pinto respinge la prima offerta

La Roma, come la maggior parte delle squadre, dovrà cedere per fare mercato. L’uscita degli esuberi, perlopiù in prestito, non hanno portato quei ricavi da poter reinvestire sul mercato, perciò la società giallorossa avrà bisogno di cedere un titolare per completare la rosa. Pinto è al lavoro in cerca di soluzioni, intanto dall’Inghilterra arriva un’importante voce su Roger Ibanez.

Calciomercato Roma, il Nottingham vuole Ibanez

Il Nottingham Forest ha presentato un’offerta ufficiale alla Roma di circa 25 milioni di euro per Roger Ibanez, L’offerta per il difensore, però, è stata ritenuta troppo bassa dal club capitolino. Ci saranno nuovi contatti nelle prossime ore per cercare di trovare un’intesa.