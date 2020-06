Smalling pronto a restare a Roma

Il Manchester United ha detto si, secondo la stampa inglese il club inglese avrebbe dato l’assenso per rinnovare il prestito di Smalling. Il difensore resterebbe quindi un’altra stagione in giallorosso, con i red devils che risparmierebbero sul monte ingaggi e la Roma che potrebbe ancora contare sul centrale senza grandi esborsi economici, non in linea con l’attuale condizione economica del club. Smalling-Roma, ancora insieme? Si attende la fumata bianca.