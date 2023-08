Calciomercato Roma, spuntano due alternative a Zapata | I nomi

Non ci sono solamente i nomi di Zapata e Marcos Leonardo come alternativa a Belotti per l’attacco giallorosso, aspettando il ritorno di Abraham. Secondo quanto riportato da Sky Sport oltre all’attaccante dell’Atalanta e a quello del Santos sul taccuino di Tiago Pinto ci sarebbero anche quelli di Broja, calciatore del Chelsea e inseguito anche dal Milan, e Willian Josè, attaccante trentunenne del Real Betis.

Calciomercato Roma, per Zapata resti in prima fila

Resta però sempre in vantaggio Duvan Zapata, che potrebbe sbarcare a Trigoria in prestito con obbligo per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, condizionata a determinate condizioni e bonus. Oltre il colombiano però si prova anche per l’attaccante del Santos, che però potrebbe arrivare in Italia solamente a gennaio.