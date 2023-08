Calciomercato Roma, Paredes e Sanches in arrivo: Zapata bisogna attendere

La Roma sta cercando di inserire tasselli importanti nella propria rosa. I due obbiettivi principali per il centrocampo sono Paredes e Renato Sanches. L’argentino potrebbe arrivare per 4-5 milioni nella Capitale ma il PSG non gli ha dato ancora il via libera per partire. Sanches, invece, potrebbe arrivare con la formula che piace ai giallorossi ossia prestito oneroso di 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 12.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, Matic ai saluti: c’è l’accordo col Rennes

Ancora bloccata la trattativa per Zapata

Con l’infortunio di Abraham che salterà gran parte della stagione, Tiago Pinto sta cercando di correre ai ripari. Zapata ha qualche dubbio sul suo possibile trasferimento perché non vorrebbe arrivare solo come sostituto dell’inglese. C’è un altro ostacolo tra Atalanta e Roma. I giallorossi hanno offerto 1 milione per il prestito oneroso (sono disposti ad arrivare massimo a 2 nelle prossime ore) mentre i bergamaschi ne vogliono 3 oltre ai 7 per l’obbligo di riscatto già pattuiti.