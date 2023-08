Calciomercato, Gasperini avvicina Zapata alla Roma: “E’ forte ma la società..”

Intervistato da Sky Sport dopo l’amichevole con la Juventus, Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta ha parlato dell’inizio della serie A ma anche di mercato, visto che Zapata potrebbe essere ceduto alla Roma, ma potrebbe arrivare De Ketelaere.

De Ketelaere?

“In attacco abbiamo dei numeri, sono contento per Zapata che è un giocatore recuperato. Viene detto spesso che ha tanti infortuni, ma è una cosa che può succedere a tutti. Duvan è un giocatore a posto e quando è a posto è molto forte. Su De Ketelaere se viene sono molto contento. È un giocatore che mi piace molto, se ci saranno le condizioni sarei contento. Non si considera il fatto che molti giocatori sono andati via, qualcuno è da recuperare ma in questo momento dobbiamo completare la squadra”.

Qual è la situazione di Zapata?

“Io dico che è un giocatore integro, è vero che ha avuto qualche infortunio ma gli attaccanti succede che abbiano infortuni. L’anno scorso è stato sfortunato, non c’entra niente con i guai muscolari. Adesso è un giocatore recuperato e un giocatore forte, poi la società deciderà cosa fare”.

Si aspettava un mercato così pirotecnico?

“In entrata abbiamo fatto pari, forse abbiamo tolto qualcosa in più in uscita. Sono soddisfatto dei ragazzi che sono arrivati perché sono di valore. Non pensavamo di vendere Hojlund e quello ha capovolto il nostro mercato”.