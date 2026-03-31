Il calciomercato Roma, a causa del fair-play finanziario, sarà scenario di diversi addii a fine stagione. Entro il 30 giugno 2026 la società di Trigoria dovrà rientrare nei conti, per farlo sarà necessario sacrificare qualche big. Tra i possibili giocatori vicino ai saluti c’è anche Mile Svilar. Il portiere è finito nel mirino dello United.

Calciomercato Roma, Svilar verso i Red Devils

Un addio che non farà piacere a nessuno. Quello di Mile Svilar, uno tra i migliori portieri in circolazione, non farà piacere a nessuno. Pericolo Manchester United per il giovanissimo estremo difensore della Roma. La società giallorossa è entusiasta delle sensazionali prestazioni del suo portiere. Mile Svilar, 26 anni, sta offrendo prestazioni eccezionali tra i pali della Roma in questa stagione, sia in campionato della Serie A che nelle partite europee. Un livello di gioco che, ovviamente, non è passato inosservato sul mercato mondiale.

Da quotidiano AS, arriva una notizia che non farà felici i tifosi giallorossi: il Manchester United si è inserito nella corsa per assicurarsi le prestazioni del portiere partite da quest’estate. La sua valutazione è stimata intorno ai 35 milioni di euro, quindi i Red Devils sono pronti a sborsare questa cifra per garantire il suo trasferimento a Manchester. Per il portiere giallorosso, la situazione non è ancora definita, e bisogna attendere gli sviluppi nei prossimi mesi.