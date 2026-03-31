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martedì, Marzo 31, 2026
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Bosnia-Italia, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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uefa playoff qualificazioni mondiali 2026: italia vs irlanda del
L’ESULTANZA DI MOISE KEAN E FRANCESCO PIO ESPOSITO ( FOTO EMANUELE PENNACCHIO/KEYPRESS )

L’Italia del calcio col fiato sospeso fino a questa sera. Oggi, 31 Marzo 2026, sapremo se la nazionale azzurra di Rino Gattuso giocherà i Mondiali 2026 di USA-Messico della prossima estate. Gli Azzurri, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Irlanda, giocano la finale secca dei playoff contro la Bosnia. Il match Bosnia-Italia si giocherà allo Stadio Bilino Polje di Zenica.

Bosnia-Italia, probabili formazioni

La Bosnia arriva dal match vinto contro il Galles ai rigori. Una serata storica anche per loro quella di questa sera. Il passaggio di turno sarebbe un vero sogno per tutto il paese.

L’Italia, questa sera a Zenica sfida la Bosnia per tornare ai Mondiali 12 anni dopo Brasile 2014. La nostra Nazionale, dopo il trionfo del 2006, ha avuto solo delusioni tra eliminazioni precoci e qualificazioni mancate. Un dato che rende questa sfida ancora più significativa.

I precedenti: 4 vittorie, un pari, una sconfitta.

Bosnia (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

Dove vedere Bosnia-Italia

Il match Bosnia-Italia, con fischio d’inizio in programma alle 20:45 sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1 con telecronaca di Alberto Rimedio e commento di Daniele Adani. Il match sarà trasmesso in contemporanea in streaming su RaiPlay, sempre in forma gratuita.

 

 

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