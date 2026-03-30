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martedì, Marzo 31, 2026
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Bosnia-Italia, i precedenti tra le due formazioni: numeri incoraggianti per gli Azzurri

Di
Anna Rosaria Iovino
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uefa playoff qualificazioni mondiali 2026: italia vs irlanda del
LA GRINTA DI MOISE KEAN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Manca un solo step, e l’Italia potrebbe tornare ai Mondiali. Un sogno che tutti gli italiani attendono da oltre 10 anni. Domani è il giorno di Bosnia-Italia, con la vittoria gli Azzurri si assicurano la partecipazione ai prossimi Mondiali. Parola d’ordine: vincere. Non sarà semplice perché la formazione dei Dragoni ha lo stesso obiettivo. Una gara al cardiopalma quella in scena allo Stadion Bilino Polje di Zenica domani 31 marzo 2026.

Bosnia-Italia, i precedenti

Per gli Azzurri di Gattuso la missione non è ancora compiuta, domani è la serata finale, giorno in cui l’Italia potrebbe guadagnarsi il pass per i Mondiali 2026. Prima bisognerà vincere contro la Bosnia-Erzegovina, qualificata dopo il successo ai rigori contro il Galles.

I precedenti con la Bosnia-Erzegovina fanno sorridere gli Azzurri. Negli ultimi anni il confronto con la formazione dei Dragoni ha regalato riscontri incoraggianti alla Nazionale. Nel girone di qualificazione a Euro 2020 l’Italia vinse prima 2-1 a Torino e poi 3-0 a Zenica. In seguito, nella Nations League 2020, arrivarono il pareggio per 1-1 a Firenze e il successo esterno per 2-0 nel match di ritorno, firmato da Berardi e Belotti. L’unica sconfitta azzurra contro i bosniaci risale all’amichevole del 1996 a Sarajevo, decisa dai gol di Salihamidžić e Bolić; per l’Italia segnò Enrico Chiesa.

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