Verso Bosnia-Italia, le probabili formazioni | I dubbi di Gattuso

L’Italia si prepara alla sfida decisiva, contro la Bosnia per strappare il pass Mondiale. Una gara da non sottovalutare, contro Dzeko e compagni non sarà facile, previsto il pubblico delle grandi occasioni, servirà un’Italia tosta e determinata per strappare la vittoria.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

BOSNIA (3-5-1-1): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko (c), Demirovic. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Gianluigi Donnarumma (c); G. Mancini, A. Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Federico Dimarco; Retegui, Kean. C.T.: Gattuso