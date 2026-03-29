Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
lunedì, Marzo 30, 2026
Home Italia Nazionale Verso Bosnia-Italia, le probabili formazioni | I dubbi di Gattuso

Verso Bosnia-Italia, le probabili formazioni | I dubbi di Gattuso

Le scelte di Gattuso per la sfida delle sfide

Di
Francesco Mario Fontana
-
50
clement turpin
L’ARBITRO FRANCESE CLEMENT TURPIN PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Italia si prepara alla sfida decisiva, contro la Bosnia per strappare il pass Mondiale. Una gara da non sottovalutare, contro Dzeko e compagni non sarà facile, previsto il pubblico delle grandi occasioni, servirà un’Italia tosta e determinata per strappare la vittoria.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

BOSNIA (3-5-1-1): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko (c), Demirovic. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Gianluigi Donnarumma (c); G. Mancini, A. Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Federico Dimarco; Retegui, Kean. C.T.: Gattuso

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598