Calciomercato Roma, si cercano nuovi esterni: i nomi

In attesa di capire il prossimo allenatore della Roma, Tiago Pinto non vuole perdere tempo. Si cercano nuovi esterni

Tiago Pinto, nuovo dg della Roma, è molto attivo sul mercato. Naturalmente il nodo da sciogliere è quello legato al prossimo allenatore. La situazione è molto chiara: il futuro di Paulo Fonseca passa dalla Champions League. Il contratto dell’allenatore portoghese scade il prossimo 30 giugno e il rinnovo automatico scatterà solamente con la qualificazione alla Coppa più importante d’Europa. Al momento la classifica di Serie A è deludente, l’unica possibilità è quella di vincere l’Europa League considerando anche che giallorossi sono gli superstiti italiani in campo internazionale. La situazione, però, non ferma Pinto che sta ponendo le basi del futuro indipendente da chi si siederà sulla panchina della Roma. Il dirigente portoghese deve sbrogliare molte questioni e tra queste figurano quelle legate a Edin Dzeko, oppure anche alla questione portiere che in questa stagione è stata davvero importante e a tratti anche dannosa per la Roma.

>>>LAZIO, NUOVA PRETENDENTE PER INZAGHI

Calciomercato Roma, a Tavares a Hysaj: i nomi per i nuovi esterni

Il portale ForzaRoma ha fatto il punto sulla questione relativa agli esterni. Dalla Capitale non si muoveranno quasi sicuramente Karsdorp e Spinazzola, titolari fissi nello scacchiere tattico romanista. Naturalmente emerge l’estremo bisogno di trovare delle valide alternative. In uscita c’è Bruno Peres che è in scadenza di contratto, mentre per Davide Santon verrà trovata un’altra sistemazione. Calafiori ha bisogno di un ampio minutaggio e per farlo crescere verrà ceduto in prestito. Discorso differente per l’americano Reynolds che ha bisogno di tempo prima che riesca a trovare la sua dimensione in un campionato differente rispetto a quello in cui ha militato fino a qualche mese fa. In cima alla lista ci sono Nuno Tavares del Benfica e Aarons del Norwich ma la Roma resta vigile anche su Hysaj che potrebbe lasciare il Napoli a parametro zero. Non è da escludere nemmeno il ritorno a Roma di Emerson Palmieri ma sul giocatore del Chelsea c’è un’ampia concorrenza soprattutto italiana.

>>>CALCIOMERCATO, GOMEZ TORNA IN SERIE A?