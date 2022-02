Calciomercato Roma: Tiago Pinto architetta un importante colpo a parametro zero

Il dirigente portoghese al lavoro per regalare un difensore allo Special One

La dirigenza continua a trattare il talento emergente

Tiago Pinto sempre in azione. In casa giallorossa anche se tiene banco il caso Zaniolo, è tempo di pensare al futuro. Il dirigente portoghese ha già avviato la trattativa per regalare a Mourinho il nuovo talento del calcio francese, che vedrebbe di buon grado un suo trasferimento nella Capitale.

Il difensore vuole cambiare aria

La Roma ha messo gli occhi su Boubacar Kamara, difensore francese 22enne in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia. Come riportato da vari quotidiani transalpini tra cui l’Equipe, il giocatore non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno. Nonostante il club abbia tentato più volte di giungere ad un accordo, qualsiasi tentativo ha avuto esito negativo. Il giovane atleta è determinato a cambiare aria e a trovare nuovi stimoli. La dirigenza giallorossa, giá dai mesi scorsi, ha avviato le interlocuzioni con il suo entourage per cercare di farlo approdare alla corte di Jose Mourinho. Il suo arrivo darebbe solidità al reparto difensivo di una Roma che sono ad ora ha parzialmente deluso le aspettative. Le prossime settimane diranno qualcosa in più sull’esito della trattativa, avviata nell’ombra diverse settimane fa.