La Roma è chiamata a intervenire con urgenza nel mercato invernale per rinforzare la difesa. La situazione è delicata: l’incertezza sul rientro di Chris Smalling, l’imminente partenza di Evan Ndicka per la Coppa d’Africa e il recente problema di Gianluca Mancini alle prese con una fastidiosa pubalgia creano la necessità immediata di aggiungere un difensore alla rosa. I nomi sulla lista di Tiago Pinto sono diversi, ma oltre a individuare il giocatore giusto, il direttore sportivo giallorosso deve operare rispettando i limiti finanziari imposti dall’UEFA nel contesto del Fair Play Finanziario. Ciò significa che si valuteranno prestiti secchi o giocatori in prestito con diritto di riscatto.

Tutte le alternative sul taccuino di Pinto

La Gazzetta dello Sport ha stilato un elenco di potenziali difensori che potrebbero interessare alla Roma. In queste ultime giornate, è emerso il nome di Leonardo Bonucci, desideroso di fare ritorno in Italia e di riguadagnarsi un posto nei giallorossi dopo aver accumulato finora 723 minuti tra campionato e coppe con l’Union Berlino. Il suo contratto scade a giugno, e la Juventus contribuisce ancora al suo stipendio di circa 2 milioni netti. Altri nomi sul radar includono Oumar Solet del Salisburgo e Arthur Theate del Rennes (ex Bologna, e oggetto di interesse anche da parte di Milan e Fiorentina). L’ultimo nome sulla lista di Pinto è Trevoh Chalobah del Chelsea.