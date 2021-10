Calciomercato Roma, contatti continui per Zakaria: quando si chiude

Roma su Zakaria, si può chiudere a gennaio

Denis Zakaria, classe 1996, va in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach, club per cui gioca dal 2017. Mourinho ha più volte espresso il suo gradimento nei confronti del giocatore, tanto che Tiago Pinto si sta già muovendo per cercare di portarlo a Roma nella prossima sessione di mercato: secondo “Sportitalia” potrebbe esserci la fumata bianca già a gennaio. Zakaria, cresciuto nel Servette FC e nello Young Boys prima di approdare in Germania, può ricoprire diversi ruoli del centrocampo come mediano o mezz’ala, a volte è stato utilizzato anche come centrale di difesa: contro l’Inter nella scorsa stagione in Champions League è toccato a lui marcare Lukaku, poiché unico a poter competere col belga a livello fisico. In questa stagione, nonostante il suo ruolo sia prevalentemente difensivo, ha già messo a segno due reti e un assist in 5 partite di Bundesliga. Un giocatore duttile, che Mourinho non vede l’ora di portare a Roma, tanto da voler chiudere la trattativa già a gennaio.