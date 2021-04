Roma, dopo-Dzeko: affare da 50 milioni con l’Atalanta

La Roma è alla caccia del successore di Edin Dzeko. Un profilo che fa impazzire Tiago Pinto è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta

La Roma in estate dovrà cercare un nuovo attaccante. La permanenza di Edin Dzeko nella Capitale è ormai impossibile, salvo clamorosi ribaltoni. In questi mesi Tiago Pinto sta lavorando per individuare un profilo che possa permettere di fare il salto di qualità e il nome di Dusan Vlahovic della Fiorentina è quello più caldo.

Però, c’è un altro nome che fa ingolosire e non poco il general manager della Roma: Duvan Zapata. L’attaccante dell’Atalanta, sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, è cresciuto tantissimo e ha trascinato a suon di gol la Dea in Champions League. Naturalmente il prezzo del cartellino, al momento, non è accessibile. I bergamaschi chiedono almeno 50 milioni di euro per la cessione ma c’è da capire anche le intenzioni del giocatore. L’Atalanta, stando all’attuale classifica, disputerebbe la Champions mentre la Roma è fuori dai giochi.