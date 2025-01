Calciomercato Serie A, il punto sulla giornata

Calciomercato Serie A, le operazioni del 10 gennaio

Nuovo rinforzo a centrocampo per il Napoli, che acquista Philip Billing dal Bournemouth, in prestito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, già in Italia per le visite mediche e la firma. Nello stesso tempo, il club partenopeo ha ceduto Folorunsho alla Fiorentina. Ombra del PSG su Kvaratskhelia.

Il Tottenham sfida la Juventus e il Manchester United per Kolo Muani. Domenica incontro tra Jorge Mendes, agente di Antonio Silva, difensore del Benfica accostato ai bianconeri, e la dirigenza del Benfica, proprietario del cartellino. Maxence Caqueret è un nuovo giocatore del Como. Grande colpo della formazione lombarda, che formalizza l’arrivo del calciatore dal Lione per 17 milioni. Occhi dell’Inter su Donnarumma per il mercato estivo, come riferisce Gianluca Di Marzio. Il portiere azzurro è in scadenza a giugno 2026.

Nel Parma c’è la cessione di Coulibaly al Leicester e l’arrivo di Vogliacco del Genoa. Alla Roma piace Tajon Buchanan, esterno con poco spazio nell’Inter. Sempre sull’asse Roma-Milano, si infiamma la trattativa per un possibile passaggio di Frattesi in giallorosso. Si valuta anche Cristante. Il nuovo portiere dell’Udinese è Egil Selvik, in arrivo dall’Haugesund.