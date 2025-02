Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni del mercato di gennaio

Finale infuocato di mercato, soprattutto sul fronte Milan. I rossoneri chiudono il super colpo João Félix dal Chelsea. Fagioli passa alla Fiorentina. Tutte le trattative concluse:

Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni:

ATALANTA:

Acquisti: Maldini (a, Monza), Posch (d, Bologna)

Cessioni: Godfrey (d, Ipswich Town); Soppy (d, Losanna)

BOLOGNA:

Acquisti: Calabria (d, Milan); Tomczyk (c, Wisla Cracovia); Pedrola (a, Sampdoria)

Cessioni: Karlsson (a, Lecce); Raimondo (a, Salernitana); Corazza (d, Salernitana); Sosa (d, Reggiana); Pyythia (d, Sudtirol); Urbanski (c, Monza); Iling Junior (c, Aston Villa), Posch (d, Atalanta); Bonifazi (d, Sassuolo)

CAGLIARI:

Acquisti: Caprile (p, Napoli); Coman (a, Al Gaharafa)

Cessioni: Scuffet (p, Napoli); Azzi (d, Cremonese); Wieteska (d, Paok); Lapadula (a, Spezia)

COMO:

Acquisti: Butez (p, Anversa); Diao (a, Betis); Caqueret (c, Lione); Dele Alli (a, svincolato), Ikoné (a, Fiorentina); Valle (d, Barcellona); Vojvoda (d, Torino); Smolcic (d, Rijeka); Douvikas (Celta Vigo)

Cessioni: Cerri (a, Salernitana); Barba (d, Sion); Curto (d, Sampdoria); Belotti (a, Benfica); Verdi (a, Sassuolo); Audero (p, Palermo)

EMPOLI:

Acquisti: Silvestri (p, Sampdoria); Kouamé (a, Fiorentina)

Cessioni: Ekong (c, Malmoe); Belardinelli (c, Sudtirol); Perisan (p, Sampdoria)

FIORENTINA:

Acquisti: Valentini (d, Boca Juniors); Folorunsho (c, Napoli); Pablo Marì (d, Monza); Ndour (c, Besiktas), Zaniolo (a, Atalanta); Fagioli (c, Juventus)

Cessioni: Martinez Quarta (d, River Plate); Kayode (d, Brentford), Ikoné (a, Como); Kouamé (a, Empoli); Biraghi (d, Torino); Sottil (c, Milan)

GENOA:

Acquisti: Otoa (d, Aalborg), Marcandalli (d, Venezia); Ellertsson (c, Venezia); Onana (c, Besiktas); Siegrist (p, Rapid Bicarest); Cuenca (c, Milan Futuro)

Cessioni: Vogliacco (d, Parma), Marcandalli (d, Lecce); Gollini (p, Roma); Melegoni (c, Carrarese)

INTER:

Acquisti: Zalewski (c, Roma)

Cessioni: Palacios (d, Monza); Buchanan (d, Villarreal)

JUVENTUS:

Acquisti: Alberto Costa (d, Vitória Guimarães); Kolo Muani (a, PSG); Renato Veiga (d, Chelsea); Kelly (d, Newcastle)

Cessioni: Arthur (c, Girona); Fagioli (c, Fiorentina)

LAZIO:

Acquisti: Ibrahimovic (a, Bayern); Belayhyane (c, Verona); Provstgaard (d, Velje)

Cessioni: Akpa Akpro (c, Monza), Castrovilli (c, Monza)

LECCE:

Acquisti: Karlsson (a, Bologna), Danilo Veiga (d, Estrela de Amadora), Tiago Gabriel (d, Estrela Amadora), Scott (c, Stoccarda), Sala (d, Como), N’dri (a, Leuven)

Cessioni: Hasa (c, Napoli); Dorgu (c, Manchester United); Oudin (c, Sampdoria), Daka (a, Trapani)

MILAN:

Acquisti: Walker (d, Manchester City); Gimenez (a, Feyenoord); Bondo (c, Monza); João Félix (a, Chelsea); Sottil (c, Fiorentina)

Cessioni: Calabria (d, Bologna); Morata (a, Galatasaray); Okafor (a, Napoli); Zeroli (c, Monza); Bennacer (c, Marsiglia)

MONZA:

Acquisti: Akpa Akpro (c, Lazio); Lekovic (d, Stella Rossa); Palacios (d, Inter); Brorsson (d, Mjallby), Castrovilli (c, Lazio); Urbanski (c, Bologna); Ganvoula (a, Young Boys); Zeroli (c, Milan)

Cessioni: Djuric (a, Parma); Pablo Marì (d, Fiorentina); Maldini (a, Atalanta), Machin (c, Cartagena)

NAPOLI:

Acquisti: Scuffet (p, Cagliari); Hasa (c, Lecce); Billing (c, Bournemouth), Okafor (a, Milan); Dorval (d, Bari)

Cessioni: Caprile (p, Cagliari); Folorunsho (c, Fiorentina); Kvaratskhelia (a, PSG); Zerbin (c, Venezia)

PARMA:

Acquisti: Lovik (d, Molde); Vogliacco (d, Genoa); Djuric (a, Monza); Ondrejka (a, Anversa), Marcone (p, Turris); Pellegrino (d, Velez); Sylla (d, Strasburgo); Ordonez (Velez)

Cessioni: Chichizola (p, Spezia); Coulibaly (d, Leicester)

ROMA:

Acquisti: Rensch (d, Ajax), Gollini (p, Atalanta); Nelsson (d, Galatasaray); Gourna-Douath (c, Salisburgo)

Cessioni: La Fèe (c, Sunderland), Hermoso (Bayer Leverkusen); Zalewski (c, Inter), Ryan (p, Lens)

TORINO:

Acquisti: Elmas (c, Lipsia), Casadei (c, Chelsea); Biraghi (d, Fiorentina); Salama (a, Reims)

Cessioni: Bianay Balcot (d, Triestina)

UDINESE:

Acquisti: Solet (d, Strasburgo); Pafundi (a, Losanna); Selvik (p, Haugesund); Gomez (a, Velez)

Cessioni: Ebosse (c, Jagiellonia); Ebosele (d, Basaksehir)

VENEZIA:

Acquisti: Cheick Condè (c, Zurigo), Zerbin (c, Napoli), Candè (d, Metz), Kike Perez (c, Real Valladolid); Fila (a, Slavia Praga); Radu (p, Inter); Maric (a, Monza)

Cessioni: Bertinato (p, Portuguesa), Fiordilino (c, Triestina), Andersen (c, Sparta Praga), Raimondo (a, Bologna) fine prestito, Ellertson (a, Genoa), Altare (d, Sampdoria), Pohjanpalo (a, Palermo)

VERONA:

Acquisti: Oyegoke (d, Hearts), Niasse (c, Young Boys); Bernede (d, Losanna); Slotsager (d, Odense); Valentini (d, Fiorentina)

Cessioni: Belahyane (c, Lazio); Magnani (d, Palermo)