Calciomercato Serie A: Joao Pedro ci ripensa, ma il Pisa ha tre alternative, Fiorentina fatta per Harrison, Napoli su En Nesyri

Joao Pedro ieri sera ci ha ripensato ed ha rifiutato l’offerta fatta dal Pisa quando tutto era pronto per la partenza, motivi personali hanno inciso sulla sua decisione, ed ora il club nerazzurro deve trovare un’alternativa. Piace Zapata del Torino, contatti anche per Franco Kovacevic e Stojilkovic del Cracovia, ma tutto viene rimandato a dopo la partita di campionato contro l’Atalanta.

La Fiorentina ha definito l’arrivo di Harrison dal Leeds sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Infine il Napoli tratta l’attaccante En Nesyri del Fenerbahce, sembra che sia già stata formalizzata una offerta ufficiale, sono in uscita o Noa Lang o Lucca.