Calciomercato Serie A: Parma scatenato, Pisa attacco da rivoluzionare, Sassuolo su Mazzocchi

Anche se ufficialmente il calciomercato invernale apre il 2 gennaio, già ci sono i primi rumors, con Parma e Pisa società più attiva.
Il Parma è molto forte su Valentin Carboni dell’Inter ma in questa prima parte di stagione in prestito al Genoa, piace Skoglung terzino dell’Hammarby su cui c’è anche il verona, mentre si valuta anche l’operazione Birindelli dal Monza.
Il Sassuolo vuole blindare Volpato con un adeguamento di stipendio, mentre per la fascia sinistra piace Mazzocchi del Napoli. Il Genoa è alla ricerca di un portiere, piace Perin della Juventus, ma il club bianconero non intende cedere l’estremo difensore prima di aver trovato un eventuale sostituto.
Il Pisa deve rivoluzionare un attacco che segna con il contagocce, Gilardino nelle ultime ore ha chiesto rinforzi di spessore, con il club nerazzurro che segue Maupay del Marsiglia, idea Krstovic in uscita dall’Atalanta.