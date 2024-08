Calciomercato Serie B: a Pisa in arrivo due pezzi da 90, Sekulov alla Sampdoria, il Brescia su Calvani

Il Pisa sembra aver accelerato le proprie mosse, se per Lapadula si attende solamente l’arrivo di Okereke a Cagliari, per Leris dallo Stoke City servono solamente le visite mediche, mentre dal Como potrebbe arrivare il centrocampista Abilgaard in prestito con diritto /obbligo di riscatto, mentre per la difesa visto che per Bonfanti i tempi sono lunghi, dall’argentina rimbalza la notizia che l’ex Atalanta Palomino potrebbe approdare sotto la Torre.

La Sampdoria continua lo shopping, dopo il portere Vismara dall’Atalanta, è in arrivo l’attaccante Sekulov dalla Juventus.

Il Brescia ha praticamente definito l’arrivo di Calvani, in prestito con diritto di riscatto dal Genoa, il Sassuolo è interessato a Radu dell’Inter, mentre Van Hooijdonk dal Bologna si trasferisce alCesena.