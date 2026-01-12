Calciomercato Serie B: Ambrosino al Venezia, Buso al Mantova, Viti verso la Samp

Il Palermo per adesso resta immobile sul mercato, solo voci, l’unica certezza è che Tramoni del Pisa non vestirà il rosanero forte della rete segnata sabato a Udine ed anche della riconferma da parte di Gilardino. Ai rosanero serve un centrocampista ed una seconda punta, e l’unico che potrebbe essere utile è Caso in uscita dal Modena anche se sul ragazzo c’è il Bari.

Il Venezia oggi attende Ambrosino, così potrà cedere Fila al Pescara, il Mantova nelle ultime ore si è aggiudicato l’attaccante Buso in uscita dal Catanzaro, mentre la Samp sembra poter chiudere per Mattia Viti, difensore centrale del Nizza ma in forza alla Fiorentina.

L’Avellino è molto vicino a Coli Saco, mentre l’Entella sta per annunciare Turicchia dalla Juventus NG, mentre è in pressing per Cuppone dall’Audace Cerignola. Infine il Cesena lavora su due profili, Alessandro Di Pardo, terzino destro del Cagliari, e Alessandro Pietrelli, esterno offensivo della Juventus Next Gen