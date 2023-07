Calciomercato Serie B: Bertolacci, Collocolo e Brambilla alla Cremonese, il Pisa su Valoti Palermo su Rivas

Cremonese scatenata, tris di arrivi

La Cremonese cala il tris, sono in arrivo Collocolo dall’Ascoli, Andrea Bertolacci che rientra dopo l’esperienza in Turchia ed il 22 enne Alessio Brambilla, ed ora la squadra di Ballardini fa paura anche alla corazzata Palermo. I rosanero non si fermano e sono molto vicini all’ingaggio di Rivas, interessa anche il terzino Di Chiara, Corini non può nascondersi, il Palermo al momento è una delle favorite per la promozione.

Il Pisa tenta il colpo Valoti dal Monza, filtra ottimismo in casa nerazzurra, in caso di fumata nera interessa Crociata dell’Empoli.

Infine, la Ternana è sempre più vicina a far tornare Valerio Mantovani (27). Il difensore ha infatti lasciato il ritiro della Salernitana.