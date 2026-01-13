Calciomercato Serie B: Beruatto piace al Catanzaro, lo Spezia stringe per Bohinen, il Sudtirol su Cragno

Il Catanzaro è alla ricerca di un esterno, piace Beruatto dello Spezia, giocatore che Aquilani ha già allenato nella sua esperienza a Pisa. Lo Spezia prova a stringere per Emil Bohinen, 26 anni, centrocampista norvegese in uscita dal Venezia, il Sudtirol è alla ricerca di un portiere, sondaggio per Alessio Cragno portiere attualmente svincolato ex Sampdoria.

I Palermo è alla ricerca di un attaccante la pista Tramoni è ancora attiva, ma la trattativa appare più difficile che mai per il club rosanero dopo la rete segnata dal giocatore francese a Udine e la fiducia incassata da Gilardino.

L’Entella ha definito l’arrivo di Turicchia dalla Juventus Ng, mentre per l’attacco sembra in via di definizione la trattativa per Cuppone attualmente all’Audace Cerignola.

