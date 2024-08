Calciomercato Serie B: Bonazzoli alla Cremonese, il Pisa potrebbe riprendere Barbieri, Ghiglione a Salerno

La Cremonese piazza il colpo della giornata aggiudicandosi le prestazioni dell’attaccante Federico Bonazzoli nella scorsa stagione a Salerno, il percorso inverso lo farà Ghiglione che diventerà a breve granata.

Il Pisa deve fare i conti con il probabile infortunio nell’amichevole di ieri sera contro l’Inter di Esteves, voci dicono di rottura del tendine rotuleo, ma gli accertamenti a cui è stato sottoposto chiariranno il quadro clinico. Nel caso in cui i tempi di recupero fossero lunghi, il Pisa potrebbe pensare al ritorno di Tommaso Barbieri dalla Juventus, che nella scorsa stagione proprio in nerazzurro si è messo in luce.

Sempre il Pisa ha chiesto informazioni al Parma sull’attaccante esterno Antony Partipilo, Lovato dalla Salernitana potrebbe andare a Sassuolo, infine la Juve Stabia ha messo nel mirino il centrocampista Maistro della Spal.