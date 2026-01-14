Calciomercato Serie B: Buffon tra Modena e Juve Stabia, Valoti allo Spezia

Lo Spezia dopo aver chiuso per Sernicola, preleva dalla Cremonese anche il centrocampista Valoti che sarà il sostituto di Esposito passato alla Sampdoria. Il Pisa vuol cedere in prestito Buffon, su di lui ci sono Modena e Juve Stabia, con quest’ultima squadra che ha chiuso per il tesseramento del difensore Dalle Mura.

La Sampdoria ha praticamente chiuso per il difensore Viti del Nizza ma in forza alla Fiorentina, il Bari attende Cuni dalla Sampdoria, infine a Palermo dovrebbe rientrare Magnani dalla Reggiana.