Calciomercato Serie B: Coda ha detto si, la Sampdoria su Tutino, Henry verso Palermo

E’ il momento degli attaccanti, tre nomi che in Serie B fanno la differenza, Coda, Tutino ed Henry sono al centro di trattative intense, che nelle prossime ore potrebbero avere sviluppi. Henry è molto vicino al Palermo, con la formula del prestito con obbligo/diritto il Verona lo cederà al club rosanero, siamo allo scambio dei documenti, e quindi anche in giornata potrebbe esserci l’annuncio ufficiale.

Il Pisa ha ottenuto il si di Coda, anche grazie al suo ex allenatore Pippo Inaghi, si tratta sul costo del cartellino con il Genoa, l’operazione sarà a titolo definitivo, possibile che l’ex Cremonese possa far parte della rosa nerazzurro nel ritiro di Bormio. Il Pisa segue anche Lapadula, ma i tempi per l’attaccante peruviano sono lunghi, l’attaccante del Cagliari tornerà dalle vacanze il 22 Luglio, e per questo forse il Pisa ha preferito intavolare la trattativa con Coda.

La Sampdoria era su Coda, ma il fatto dell’indice di liquidità negativo ha fatto si che la trattativa si sia raffreddata, il club blucerchiato deve prima incassare e poi acquistare e per questo visti i tempi lunghi sembra aver virato su Tutino, sul quale c’è la concorrenza del Venezia.