Calciomercato Serie B: Diakitè al Palermo. Il Como ingaggia Braunoder

Il Palermo avrà finalmente Diakitè dalla Ternana

Il Palermo, dopo un tira e molla durato una settimana, avrà finalmente il difensore tanto agognato, Diakitè si trasferirà da Terni per vestire la maglia rosanero alla corte di Corini, rinforzo di spessore per una squadra che punta alla promozione in Serie A.

Il Como pesca nel campionato austriaco, Braunoder lascia l’Austria Vienna per venire in Italia, Fabregas ha un altro innesto di spessore ed ora la Serie A non è di sicuro un miraggio.

Lo Spezia ha praticamente definito il passaggio di Mateju dal Palermo, mentre per l’attacco l’obiettivo è Falcinelli del Modena, Moro invece si trasferirà al Catanzaro. Infine l’Ascoli per la difesa ha una trattativa con Gagliolo che attualmente si trova a Cipro.