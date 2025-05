Calciomercato Serie B: Dionisi lascia Palermo, D’Angelo piace al Modena

Iniziano le prime manovre di mercato in Serie B

Il Palermo ha deciso di cambiare guida tecnica, nelle prossime ore ci dovrebbe essere un incontro con Dionisi per poter chiudere il contratto in essere fino al 2027, si ragiona sulla buonuscita da pagare all’ex Sassuolo. Per la successione di Dionisi in pole c’è Gilardino che è al momento libero, piace anche Vanoli che ritroverebbe Pohjanpalo.

Il Modena nella prossima stagione vuol essere protagonista in campionato, piace Luca D’Angelo attualmente allo Spezia, ma tutto dipenderà dalla finale playoff, ed in caso di Serie A l’ex Pisa rimarrebbe a La Spezia.