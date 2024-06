Calciomercato Serie B: domani sarà il giorno di Vivarini. Il Pisa tenta Viola, ed è caccia al bomber

Domani se non ci saranno clamorose notizie, Vivarini lascerà il Catanzaro e firmerà per il Frosinone club con cui tenterà il ritorno immediato in Serie A. Il Catanzaro dopo aver tesserato Polito come nuovo Ds è alla ricerca dell’allenatore, in ordine di preferenza ci sono Aquilani e Zaffaroni, entro le prossime ore ci sarà la scelta definitiva.

Il Pisa sta per annunciare Vaira come nuovo Ds, mentre per l’ufficialità di Inzaghi bisognerà attendere i primi di Luglio. Il club nerazzurro è comunque attivo sul mercato, sondaggi fatti per due ragazzi del Perugia Seghetti e Iannoni, mentre Inzaghi a formentera ha già incontrato Nicolas Viola e Massimo Coda. Il Pisa è anche interessato a Brunori del Palermo anche se la richiesta appare alta, sul taccuiono di Vaira è finito anche Tutino che dopo essere stato riscattato dal Cosenza lascerà sicuramente la Calabria.