Calciomercato Serie B: il Bologna su Canestrelli, il Como tenta Luka Romero, su Caputo c’è il Pisa

Il Como vuole fare il colpo da Serie A

Il Como tenta il colpo per la Serie A, la dirigenza lariana vuol tentare la scalata alla Serie A diretta e per questo tratta l’attaccante Luka Romero del Milan. Non sarà semplice convincere l’ex Lazio a scendere di categoria, ma Fabregas cercherà di convincerlo in tutti i modi.

Il Bologna ha bisogno di un centrale di difesa, nel mirino c’è Canestrelli del Pisa, che la dirigenza felsinea segue da tempo, i nerazzurri in caso di partenza dell’ex Empoli lo rimpiazzerebbe con Dalle Mura.

Il Pisa ha bisogno di un centravanti di spessore, nel mirino di Stefanelli è finito Ciccio Caputo che è in uscita da Empoli, anche se la trattativa appare non semplice.