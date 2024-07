Calciomercato Serie B: Il Brescia molla Torregrossa e prende Olivieri, la Samp su Guarino

Alla fine il Brescia ha scelto Marco Olivieri per l’attacco, Cellino alla fine non era molto convinto delle condizioni dell’attaccante di proprietà del Pisa ed ha scelto un giovane di avvenire. Torregrossa resta quindi ad allenarsi a San Piero a Grado con gli altri esclusi dalla lista, per lui potrebbe esserci un ritorno in Sicilia, sponda Trapani ma ancora è presto e non esiste una vera e propria trattativa.

LA Sampdoria continua il suo mercato di ingresso a costo zero, è fatta per l’approdo in maglia blucerchiata del difensore Gabriele Guarino di proprietà dell’Empoli, infine il Sassuolo è molto interessato a Caligara e vorrebbe soffiarlo al Cosenza.