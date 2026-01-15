Calciomercato Serie B: Il Palermo riabbraccia Magnani, il Venezia su Dagasso, Sampdoria arriva Palma

Il Palermo riabbraccia il difensore Magnani che ieri sui social ha salutato i tifosi, il ragazzo dopo aver risolto i problemi familiari rientrerà in sicilia e così Pippo Inzaghi potrà contare su un elemento di spessore. Per quanto riguarda l’attacco, Osti sta trattando Johnsen dalla Cremonese, mentre per quello che riguarda l’eventuale arrivo di Tramoni, se ne riparla settimana prossima quando il Pisa avrà ufficializzato i nuovi arrivi, anche se forse quello destinato alla partenza è Moreo.

Il Venezia ha chiesto informazioni al Pescara per il centrocampista Dagasso, ma sul ragazzo ci sono anche Cagliari e Genoa.

Infine la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco dall’Udinese di Matteo Palma, difensore classe 2007.