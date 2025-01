Calciomercato Serie B: il Palermo tratta Mazzitelli e Magnani, la Samp su Curto, Candela diventa un caso

Il Palermo è uscito allo scoperto, e se andranno in porto le ultime trattative, potrebbe di sicuro dire la sua in ottica promozione in Serie A. Il club rosanero sarebbe molto vicino all’attaccante Pohjanpalo del Venezia, ma nel mirino di Osti ci sono anche il centrocampista Mazzitelli in uscita da Como ed il centrale di difesa Magnani. A tutto ciò potrebbe aggiungersi come ciliegina l’esterno Sernicola della Cremonese.

La Sampdoria è alla ricerca di un difensore centrale, piace Curto attualmente al Cesena ma di proprietà del Como.

Infine c’è stato un rallentamento nella trattativa che dovrebbe portare Candela al Pisa, tutto è dovuto dal fato che il Venezia deve trovare un sostituto e non vuol lasciare andare il giocatore.