Calciomercato Serie B: il Pisa ha scelto Inzaghi e Castagnini, la Juve conferma Lovisa, Brunori verso l’addio?

Molti tasselli relativi a Ds ed allenatori si stanno mettendo al loro posto, ed il Pisa dopo aver scelto Pippo Inzaghi come nuovo allenatore ha scelto Castagnini come nuovo Ds, che lascia Brescia per avvicinarsi alla sua famiglia residente in Toscana. Aquilani è in procinto di lasciare Pisa, lo cercano Reggiana e Catanzaro, e proprio il club giallorosso deve mettersi alla ricerca di allenatore, Direttore Sportivo e Direttore Generale, insomma una rivoluzione.

La Juve Stabia neo promossa conferma il Direttore Sportivo Lovisa, autore di un autentico capolavoro con l’incedibile promozione in Serie B.

Infine il Palermo deve capire quale sarà il futuro di Brunori, e capitano e bomber dei rosanero, ieri incontro tra De Sanctis ed il procuratore dell’ex Arezzo, ma per l’eventuale cessione il club siciliano chiede una cifra che si aggira sui dieci milioni.