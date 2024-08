Calciomercato Serie B: il Pisa si regala Lapadula, Palermo su Hasa e Sekulov

Il traguardo è stato quasi raggiunto, la rincorsa a bomber Lapadula si è conclusa ieri a Modena, dove il Cagliari ha giocato un’amichevole estiva contro i padroni di casa. Lapadula firmerà un contratto fino al 2027, e nei prossimi giorni raggiungerà la sua nuova destinazione. Il club toscano domani abbraccerà Leris e Bonfanti, mentre si attende una diagnosi per l’infortunio di Esteves, che se dovesse essere confermata la peggiore delle ipotesi per il portoghese il campionato sarebbe finito ancora prima di iniziare. Il candidato in pole per la sostituzione di Esteves è Barbieri che tornerebbe volentieri a Pisa.

Il palermo sta per piazzare un doppio colpo dalla Juventus, sono in arrivo Sekulov ed Hasa, da quanto riporta TMW mancherebbero solo i dettagli. Infine il Modena piazza il colpo Defrel dal Sassuolo, mentre al Bari piace Davide Veroli.