Calciomercato Serie B: il Pisa su Caputo e Amatucci. Il Catanzaro ha definito per Antonini, Brescia su Dell’Orco

Calciomercato di Serie B sempre molto attivo

Il Pisa sogna Caputo dall’Empoli, e al di la delle smentite date dal procuratore, la trattativa sembra già definita, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport tutto dipenderà dall’uscita di Torregrossa. Il Pisa deve cedere Tourè su cui si è fatto sotto il Cagliari ed anche Leverbe che ha estimatori oltralpe, piacciono due giovani della Fiorentina Dalle Mura e Amatucci.

Il Catanzaro dopo un lungo tira e molla ha definito l’ingaggio di Antonini dal Taranto, mentre al Brescia piace il difensore Dall’Orco. Il Palermo è in pressing per avere Caso dal Frosinone anche se la trattativa non è semplice, ed anche l’attaccante Henry dal Verona.